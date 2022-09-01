أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7708.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1773

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3635

فرنك سويسري 3.8424

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تعرف على أسعار الريال مقابل الدولار

ارتفع الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس على خلفية التوقعات المتزايدة بقيام برفع أسعار بشكل أكبر، مع تضرر الين الياباني بشكل خاص.

فيما تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4% أعلى إلى 109.040، وليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 109.48 في البداية من الأسبوع.

انخفض زوج العملات الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.0023، ويعاني من قوة الدولار، لكنه ظل أعلى من التكافؤ حيث إنه من المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 9.1% في أغسطس.