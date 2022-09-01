الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا
أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر
بالفيديو: مختص يحذر من “مواقع وهمية” تسرق أموال العملاء
“الذيل قبل الرأس”.. فيديو نادر للحظة ولادة الدولفين
أول تعليق من الصين بعد طلب أمريكا وقف تصدير شرائح إلكترونية إليها
وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله.. رابط التقديم

أحدث الأخبار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا
٠١:٣٦:٤٥ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7708.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1773

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.3635

فرنك سويسري 3.8424

اقرأ أيضا:

البنك المركزي يُصْدر الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية

تعرف على أسعار الريال مقابل الدولار

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس على خلفية التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مع تضرر الين الياباني بشكل خاص.

فيما تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4% أعلى إلى 109.040، وليس بعيدًا عن أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 109.48 في البداية من الأسبوع.

 انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.0023، ويعاني من قوة الدولار، لكنه ظل أعلى من التكافؤ حيث إنه من المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 9.1% في أغسطس.

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية أسعار الفائدة البنك المركزي السعودي العملات الأجنبية مقابل الريال سعر الدولار أمام اليورو سعر اليورو مؤشر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
مصدر بـ «الجوازات»: لا صحة لسفر وافدين ومرافقيهم نهائياً بعد تطبيق «المقابل المالي»

مصدر بـ «الجوازات»: لا صحة لسفر وافدين ومرافقيهم نهائياً بعد تطبيق «المقابل المالي»

منذ 5 سنوات
«الهلال الأحمر» بالمدينة يباشر ٢٠٣٨ بلاغاً خلال إجازة الربيع

«الهلال الأحمر» بالمدينة يباشر ٢٠٣٨ بلاغاً خلال إجازة الربيع

منذ 7 سنوات
15 اتفاقية بين تركيا وقطر في أول اجتماع للجنة الاستراتيجية المشتركة

15 اتفاقية بين تركيا وقطر في أول اجتماع للجنة الاستراتيجية المشتركة

منذ 7 سنوات
عنيزة.. وفاة مواطن بطلق ناري والشرطة تبحث عن الجاني

عنيزة.. وفاة مواطن بطلق ناري والشرطة تبحث عن الجاني

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *