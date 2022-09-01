بالفيديو: مختص يحذر من “مواقع وهمية” تسرق أموال العملاء

تواصل – فريق التحرير :

قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إن بعض المواقع “غير الآمنة” يمكن أن تسرق أموال العملاء، محذرًا من المواقع الوهمية وغير المعروفة.

وأضاف الحمادي خلال برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية: “بالنسبة للمواقع الشهيرة على مستوى المملكة يستطيع المستخدم الدخول إليها والشراء فيها بشكل آمن على عكس المواقع غير المعروفة”.

وأشار إلى أنه إذا كان المستخدم لديه بطاقة بنكية مربوطة بحسابه البنكي الأساس فيجب عليه الحذر؛ لأنه إذا دخل على أحد المواقع الوهمية وأدخل بيانات البطاقة فقد أتاح الوصول لحسابه البنكي لجهة لا يعرفها، فأخذت هذه الجهة بيانات البطاقة البنكية وبذلك يستطيعون شراء ما يريدون بها.

ونصح بعد حفظ البطاقة على الموقع، قائلاً إن المواقع بالمملكة آمنة لكن البيانات لا تبقى إلا إذا سمح المستخدم بذلك؛ لأن هناك اشتراطات بمستوى عالٍ جدًا لتخزين البيانات بالمواقع السعودية وهذه الاشتراطات فرضها البنك المركزي والمدفوعات السعودية وغيرها، لذلك لا يتم حفظ البيانات إلا إذا سمح المستخدم بذلك؛ لأنها مربوطة مباشرة ببوابة دفع لدى البنك في تخزين مباشر.