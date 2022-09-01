بمكافآت شهرية.. “ساما” يُعلن عن برنامج للتدريب والتوظيف

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن “برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج 2022” والذي يتضمن التدريب والتوظيف لمختلف التخصصات، مع مكافآت ومزايا أثناء وبعد التدريب للجنسين.

وقال البنك في إعلان عبر بوابة التوظيف الحكومية إنه يعلن عن بدء التقديم في (برنامج التعليم المهني 2022م) لتطوير الخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات؛ مع مكافأة شهرية وشهادات مهنية معتمدة ومزايا تنافسية متعددة بالإضافة لتعزيز فرص التوظيف في القطاع المالي (بما في ذلك البنك المركزي).

ويستهدف برنامج التعليم المهني بنسخته الثالثة خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.

وسيتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للتدرب ولمدة ستة أشهر في واحدة من بين عدة إدارات داخل البنك المركزي بالإضافة إلى استخدام منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز (فرص التوظيف)؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي.

مزايا البرنامج:

– مكافآت شهرية.

– برنامج تدريبي مكثف والحصول على شهادات احترافية.

– التدوير الإداري.

– تأمين طبي للمتدرب.

التخصصات المستهدفة:

– التخصصات المالية.

– التخصصات التقنية (جميع التخصصات).

– التخصصات الإدارية.

– تخصصات الهندسة.

متطلبات التقديم:

1- متاح للسعوديين فقط.

2- الالتزام الكامل.

3- حديثو التخرج بدرجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات سعودية أو دولية معتمدة.

4- الحصول على التخصصات التعليمية المذكورة أعلاه.

5- لا يقل المعدل عن جيد جدا.

6- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وقراءةً.

طريقة التقديم:

– التقديم متاح الأن وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/03/05هـ الموافق 2022/10/01م.

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا)

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