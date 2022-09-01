أفغانستان تستغيث.. وفاة ٢٠٠ وإصابة ٣٠٠ جراء الفيضانات في 10 ولايات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، أن ما لا يقل عن 200 شخص قتلوا وأصيب أكثر من ٣٠٠ جراء الفيضانات في 10 ولايات مختلفة في البلاد.

وناشد السلطات الأفغانية، المجتمع الدولي بضرورة وسرعة مساعدة آلف المتضررين من أبناء الشعب المنكوب.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن 31 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرين، وفُقِد نحو 100 شخص جراء الفيضانات التي وقعت في ولاية بروان وسط البلاد، فيما قُتل 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين جراء الفيضانات التي إجتاحت منطقة خوشي بولاية لوغار في شرق البلاد، حيث دمرت الفيضانات أكثر من 3 آلاف منزل.

وأعلنت الأرصاد الأفغانية، أنها تتوقع سقوط أمطار غزيرة وفيضانات في 19 مقاطعة خلال اليومين القادمين، محذرة من احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات جديدة في معظم أنحاء أفغانستان والعديد من الأقاليم الأخرى.

وأوضحت السلطات، أن آلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدات فورية جراء الفيضانات المدمرة التي واجهتها البلاد، وذلك هذا بعد أيام فقط، من اجتياح فيضانات مفاجئة للعديد من الأقاليم في شمال أفغانستان، تسببت في حالة من الفوضى والدمار بهذه الأقاليم، ومن بينها إقليما باروان وبانجشير.

وأكدت السلطات المحلية، أن آلاف من أفدنة الحقول الزراعية في إقليم باروان تعرضت للدمار، بالإضافة إلى تعرض مئات المنازل لأضرار جسيمة من جراء الفيضانات، مع فقدان العديد من الأشخاص.

وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات، قد اجتاحت عددً كبيرًا من القرى والمناطق في شرق ووسط أفغانستان منذ عدة أيام مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات وسبل المعيشة وتدمير حوالي 2900 منزل، وذلك بالإضافة إلى تأثير مياه الفيضانات الجارفة على البنية الأساسية مثل الطرق والجسور.

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