الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات البصرة في العراق
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ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات البصرة في العراق

ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات البصرة في العراق
١٢:٣٣:٣٤ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية في نبأ عاجل عن ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات البصرة في العراق إلى 4.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق في محافظة البصرة العراقية واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

من جهتها، كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن الاشتباكات تجددت عقب اغتيال قياديين بارزين في مليشيا سرايا السلام التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وأكدت أن الموضوع ما هو إلا عبارة عن وجود حادث جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة آخر، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث.

الكلمات الدلالية:
اشتباكات البصرة البصرة العراق عصائب الحق

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