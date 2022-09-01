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النقرس.. أسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه (إنفوجرافيك)
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صحة

النقرس.. أسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه (إنفوجرافيك)

النقرس.. أسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه (إنفوجرافيك)
١٢:٣٨:٠٥ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن الإصابة بمرص النقرس تحدث نتيجة وجود مواد كيميائية بالدم وهي حمض اليوريك، مشيرة إلى أن هناك أطعمة محددة تزيد من هذا الحمض مثل اللحوم والبقوليات، كما تتسبب أدوية مدرات البول في الإصابة به أيضا.

ونشرت إنفوجرافيك عبر “تويتر”، أكدت فيه أن هناك مسببات أخرى للنقرس وهي السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وبخصوص الوقاية من الإصابة بالنقرس، قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن ذلك يمكن من خلال نقص الوزن وتجنب الطعام الذي يحتوي على البروتين.

والنقرس الذي يلقب بـ”داء الملوك” هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، ما يسبب آلامًا شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

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الكلمات الدلالية:
البقوليات السمنة النقرس داء الملوك ضغط الدم

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