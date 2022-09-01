الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
من 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.. سريلانكا الأعلى تكلفة في استقدام العمالة المنزلية
“الغذاء والدواء” تصادر 7 أطنان من المنتجات المخالفة من مستودع أقمشة في جدة
“إنجاد” تعلن البحث عن المواطن المفقود قرب عرعر
“الدفاع الروسية”: القضاء على مجموعة “تخريبية” أوكرانية قرب محطة زابوريجيا
5 خدمات خاصة لذوي الإعاقة بالحرمين الشريفين
“هيئة النقل”: تطوير منصة إلكترونية لمتابعة أداء القطارات والسكك الحديدية

أحدث الأخبار

من 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.. سريلانكا الأعلى تكلفة في استقدام العمالة المنزلية

من 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.. سريلانكا الأعلى تكلفة في استقدام العمالة المنزلية
١٢:١٣:٥٢ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعرب الكثير من محتاجي العمالة المنزلية، عن أملهم ففي خفض أسعار العمالة المنزلية مع تعدد استقدام الجنسيات، حيث تتراوح رسوم استقدام العمالة المنزلية في المملكة ما بين 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.

وتطالب الأسر المحتاجة للاستعانة بالعاملات المنزليات، لاستحداث خيارات متعددة لمصادر العمالة بما ينعكس على التنافسية بالأسعار نتيجة التفاوت الذي يحققه تفوق العرض على الطلب.

وأكد البعض أن رسوم الاستقدام من قبل الشركات الموكل إليها جلب العمالة مرتفعًا، قياسًا إلى الاستقدام الذاتي الذي كان سائدًا ولا زال قائمًا في بعض دول الخليج، لافتين إلى أن رسوم استقدام العاملات المنزليات في كثير من دول الجوار أقل ووصولهن أسرع.

 وحسب “صحيفة البلاد”، فقد أكد مديرو مكاتب استقدام التأشيرة الذهبية، أن شروط وآلية استقدام العمالة المنزلية، والرسوم والرواتب ووقت الوصول، يتم تحديدها من قبل منصة “مساند” الإلكترونية لحفظ حقوق المواطن ومكتب الاستقدام.

اقرأ أيضًا:

الموارد البشرية: قريبا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة (فيديو)

مبادرة لاتحاد الغرف لتوفر منتجات تمويلية لتأجير العمالة للأفراد وقطاع الأعمال

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أن إبرام العقد مع أي مكتب معتمد من وزارة الخارجية ومسجل في “مساند” توضح تفاصيله حسب الجنسية من قبل المنصة، وأن وصول العاملة للمملكة يستغرق على الأقل ثلاثة أشهر، بينما تكلفة الاستقدام تتأثر حسب المطار ومحطة الوصول.

ووفق منصة “مساند”، فإن أكثر العمالة تكلفة في استقدامها العاملات من سريلانكا، وتبلغ تكلفتها في أحد المكاتب نحو 32.200 ريال، فيما كانت أقل العاملات تكلفة من بنجلاديش، وأوغندا وبلغت التكلفة الدنيا نحو 8.050 ريالاً، مشيرة إلى أن العمالة السريلانكية تفضل الذهاب إلى المملكة، بسبب أن العمولة التي تدفع لهم أكبر.

الكلمات الدلالية:
التأشيرة الذهبية العمالة المنزلية سريلانكا مكاتب استقدام منصة مساند

مواد ذات صلة

المزيد
ولي العهد يوجه بتكريم رجال الأمن في عمليتي القبض على مطلوبَيْن

ولي العهد يوجه بتكريم رجال الأمن في عمليتي القبض على مطلوبَيْن

منذ 7 سنوات
بسبب فيديو.. مواطن يُوقع بأشهر «مفحط» بالمدينة

بسبب فيديو.. مواطن يُوقع بأشهر «مفحط» بالمدينة

منذ 5 سنوات
موجز الظهيرة: اعتنق الإسلام.. العفو عن «هندي» أساء للكعبة المشرفة.. و5 بوابات إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

موجز الظهيرة: اعتنق الإسلام.. العفو عن «هندي» أساء للكعبة المشرفة.. و5 بوابات إلكترونية لخدمة ضيوف الرحمن

منذ 6 سنوات
3 مشاريع إلكترونية لوزارة التجارة تفوز “بجائزة الإنجاز”

3 مشاريع إلكترونية لوزارة التجارة تفوز “بجائزة الإنجاز”

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *