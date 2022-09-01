من 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.. سريلانكا الأعلى تكلفة في استقدام العمالة المنزلية

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أعرب الكثير من محتاجي العمالة المنزلية، عن أملهم ففي خفض أسعار العمالة المنزلية مع تعدد استقدام الجنسيات، حيث تتراوح رسوم استقدام العمالة المنزلية في المملكة ما بين 8 آلاف إلى 32 ألف ريال.

وتطالب الأسر المحتاجة للاستعانة بالعاملات المنزليات، لاستحداث خيارات متعددة لمصادر العمالة بما ينعكس على التنافسية بالأسعار نتيجة التفاوت الذي يحققه تفوق العرض على الطلب.

وأكد البعض أن رسوم الاستقدام من قبل الشركات الموكل إليها جلب العمالة مرتفعًا، قياسًا إلى الاستقدام الذاتي الذي كان سائدًا ولا زال قائمًا في بعض دول الخليج، لافتين إلى أن رسوم استقدام العاملات المنزليات في كثير من دول الجوار أقل ووصولهن أسرع.

وحسب “صحيفة البلاد”، فقد أكد مديرو مكاتب استقدام التأشيرة الذهبية، أن شروط وآلية استقدام العمالة المنزلية، والرسوم والرواتب ووقت الوصول، يتم تحديدها من قبل منصة “مساند” الإلكترونية لحفظ حقوق المواطن ومكتب الاستقدام.

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وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أن إبرام العقد مع أي مكتب معتمد من وزارة الخارجية ومسجل في “مساند” توضح تفاصيله حسب الجنسية من قبل المنصة، وأن وصول العاملة للمملكة يستغرق على الأقل ثلاثة أشهر، بينما تكلفة الاستقدام تتأثر حسب المطار ومحطة الوصول.

ووفق منصة “مساند”، فإن أكثر العمالة تكلفة في استقدامها العاملات من سريلانكا، وتبلغ تكلفتها في أحد المكاتب نحو 32.200 ريال، فيما كانت أقل العاملات تكلفة من بنجلاديش، وأوغندا وبلغت التكلفة الدنيا نحو 8.050 ريالاً، مشيرة إلى أن العمالة السريلانكية تفضل الذهاب إلى المملكة، بسبب أن العمولة التي تدفع لهم أكبر.