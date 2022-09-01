الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر
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أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر

أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر
٠١:٣٥:٥٩ م، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر مدينة أبها، هي القلب النابض لمنطقة عسير، وهي المقر الإداري وعاصمة المنطقة الواقعة جنوب المملكة، فضلاً عن ذلك، فهي وجهة بحرية، تضم آثارًا ثقافية وتراثية منذ مئات الأعوام.

العديد من المشاهد المختلفة، يمكن أن ترى في أبها، التي يروق للبعض أن يسمونها عروس الجبل، كما تسمى سيدة الضباب، وكذلك أبها البهية، بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.

آلاف أشجار الجاكرندا تزيّن شوارع مدينة أبها في السعودية رغم الكورونا | مجلة الجميلة

ومن أبرز معالم أبها:

منتزه السودة

يقع في قرية السودة شمال غرب مدينة أبها، ويوجد به جبل السودة أعلى قمة جبلية في المملكة وشبه الجزيرة العربية، ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن 3 آلاف متر عن مستوى سطح البحر.
ويعد المنتزه أجمل منتزهات المملكة، حيث تنتشر في الجبل أشجار العرعر وشجيرات الشت وغيرها من النباتات البرية كالغبيراء والبعيثران ذات الرائحة الزكية.
وتغطي أشجار الآرار الداكنة كل أنحاء جبل السودة إلى جانب الغيوم التي تظهر في الآفق في أغلب الأوقات، كما يعد موقعًا لمسابقة الطيران الشراعي.
المكان: منتزه السودة في أبها، أكثر الوجهات شعبية في المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية الجديدة
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قرية المفتاحة

تشكل قرية المفتاحة مركزًا ثقافيًا متميزًا، وهي عبارة عن حي صغير جميل يتوسطه مسجد مزين بالخطوط العربية. ويتألق في هذه القرية التي يعود تاريخها إلى 260 عامًا إبداع الفنانين المحليين.

فهي قرية ثقافية حيث كان موقع القرية قديمًا عبارة عن حي سكني يضم مجموعة من المباني التقليدية المتلاصقة جنبًا إلى جنب، ولكن مع مرور الوقت هجرها سكانها وتداعت مبانيها؛ فتم إقامة قرية حديثة على طراز القرية القديمة نفسه، وهي القرية المعروفة باسم قرية المفتاحة.

تضم قرية المفتاحة العديد من الفعاليات الخاصة بالفنون التراثية، والتشكيلية، وعددًا من المراكز الثقافية والتراثية مثل مسرح وقصر المفتاحة، ومسرح للأطفال، ومركز الإعلام، ومركز الملك فهد الثقافي، ومجموعة من المتاجر والأسواق التي تعرض المنتجات والمصنوعات اليدوية، وكذلك تضم القرية صالات لعرض اللوحات الفنية.

قرية المفتاحة ملتقى المبدعين في عسير - جريدة المدينة

الكلمات الدلالية:
البحر الأحمر جبل السودة قرية المفتاحة مدينة أبها منطقة عسير

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