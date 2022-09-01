أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر

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تعتبر مدينة أبها، هي القلب النابض لمنطقة عسير، وهي المقر الإداري وعاصمة المنطقة الواقعة جنوب المملكة، فضلاً عن ذلك، فهي وجهة بحرية، تضم آثارًا ثقافية وتراثية منذ مئات الأعوام.

العديد من المشاهد المختلفة، يمكن أن ترى في أبها، التي يروق للبعض أن يسمونها عروس الجبل، كما تسمى سيدة الضباب، وكذلك أبها البهية، بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.

ومن أبرز معالم أبها:

منتزه السودة