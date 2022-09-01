أبها.. تراث ثقافي على ساحل البحر الأحمر
تواصل – فريق التحرير:
تعتبر مدينة أبها، هي القلب النابض لمنطقة عسير، وهي المقر الإداري وعاصمة المنطقة الواقعة جنوب المملكة، فضلاً عن ذلك، فهي وجهة بحرية، تضم آثارًا ثقافية وتراثية منذ مئات الأعوام.
العديد من المشاهد المختلفة، يمكن أن ترى في أبها، التي يروق للبعض أن يسمونها عروس الجبل، كما تسمى سيدة الضباب، وكذلك أبها البهية، بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.
ومن أبرز معالم أبها:
منتزه السودة
قرية المفتاحة
تشكل قرية المفتاحة مركزًا ثقافيًا متميزًا، وهي عبارة عن حي صغير جميل يتوسطه مسجد مزين بالخطوط العربية. ويتألق في هذه القرية التي يعود تاريخها إلى 260 عامًا إبداع الفنانين المحليين.
فهي قرية ثقافية حيث كان موقع القرية قديمًا عبارة عن حي سكني يضم مجموعة من المباني التقليدية المتلاصقة جنبًا إلى جنب، ولكن مع مرور الوقت هجرها سكانها وتداعت مبانيها؛ فتم إقامة قرية حديثة على طراز القرية القديمة نفسه، وهي القرية المعروفة باسم قرية المفتاحة.
تضم قرية المفتاحة العديد من الفعاليات الخاصة بالفنون التراثية، والتشكيلية، وعددًا من المراكز الثقافية والتراثية مثل مسرح وقصر المفتاحة، ومسرح للأطفال، ومركز الإعلام، ومركز الملك فهد الثقافي، ومجموعة من المتاجر والأسواق التي تعرض المنتجات والمصنوعات اليدوية، وكذلك تضم القرية صالات لعرض اللوحات الفنية.