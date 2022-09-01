“إنجاد” تعلن البحث عن المواطن المفقود قرب عرعر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن بداية البحث عن المواطن المفقود بالقرب من عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”: “انطلق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجلٍ بالقرب من عرعر التابعة لمنطقة الحدود_الشمالية”.

وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود، والتوفيق للأعضاء المشاركين”.

وقبل نحو أسبوع، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود الدرب التابعة لمحافظة جازان، والذي كان قد جرفته السيول، متوفيًا.

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