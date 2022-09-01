“إنجاد” تعلن البحث عن المواطن المفقود قرب عرعر
تواصل – فريق التحرير:
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن بداية البحث عن المواطن المفقود بالقرب من عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.
وقال الحساب الرسمي للفريق عبر “تويتر”: “انطلق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجلٍ بالقرب من عرعر التابعة لمنطقة الحدود_الشمالية”.
وأضاف: “نسأل الله السلامة للمفقود، والتوفيق للأعضاء المشاركين”.
وقبل نحو أسبوع، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود الدرب التابعة لمحافظة جازان، والذي كان قد جرفته السيول، متوفيًا.
اقرأ أيضا:
بعد 15 يومًا من البحث.. العثور على مفقود حائل متوفيًا (صور)
عاجل.. “إنجاد” للبحث والإنقاذ يعلن وفاة مفقود الدرب بجازان