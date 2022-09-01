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“الدفاع الروسية”: القضاء على مجموعة “تخريبية” أوكرانية قرب محطة زابوريجيا
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“الدفاع الروسية”: القضاء على مجموعة “تخريبية” أوكرانية قرب محطة زابوريجيا

“الدفاع الروسية”: القضاء على مجموعة “تخريبية” أوكرانية قرب محطة زابوريجيا
١١:٥١:٣٠ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من القضاء على مجموعة “تخريبية” أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت أنها رصدت سقوط قذائف أوكرانية على بعد 400 متر من وحدة الطاقة الأولى في المحطة، مؤكدة أن القصف الأوكراني لم يتوقف منذ الصباح على الطريق الذي يسلكه وفد الوكالة الدولية إلى محطة زابوروجيا.

وأكدت السلطات الروسية في إنيرغودار، أن قواتها تقصف القوات الأوكرانية المنتشرة قرب المنطقة التي تضم زابوروجيا.

فيما اتهمت أوكرانيا، روسيا بقصف إنيرغودار المدينة التي تقع فيها محطة زابوروجيا ومن المقرر أن يزورها مفتشو الأمم المتحدة.

وقال رئيس مكتب زيلينسكي: إن القوات الروسية استهدفت الطريق الذي يسلكه وفد الوكالة الذرية في إنيرغودار لإلقاء اللوم على بلاده.

وأفادت السلطات الموالية لروسيا، بوصول بعثة وكالة الطاقة الذرية للمناطق الخاضعة للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيا.

في الوقت نفسه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن البعثة مستمرة في زيارتها رغم ارتفاع معدل العمليات العسكرية قرب زابوروجيا، وذلك بعد إعلان هيئة الطاقة النووية الأوكرانية تفعيل وضع الحماية الطارئة وإغلاق وحدة الطاقة 5 في زابوروجيا بسبب القصف الروسي.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا محطة زابوروجيا وكالة الطاقة الذرية

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