“الغذاء والدواء” تصادر 7 أطنان من المنتجات المخالفة من مستودع أقمشة في جدة

تواصل – فريق التحرير:

رصدت هيئة الغذاء والدواء مستودع أقمشة في جدة، يقوم بتخزين منتجات غذائية في ظروف غير مناسبة للتخزين.

وأفادت الهيئة أنه تم ضبط 7 أطنان من المنتجات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة، حسبما شاركت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

اقرأ أيضًا:

هل تسمح “الغذاء والدواء” بتداول المنتجات الغذائية المعدّلة وراثيًا؟

‏«الغذاء والدواء» تعلن ضبط 3 آلاف منتجًا مخالفًا داخل منشأة في جازان

وفي وقت سابق، رصدت الهيئة منشأة غذائية غير مرخصة، لمزاولة نشاطها في جازان وذلك بعد تتبع مصادر منتجات مخالفة لاشتراطات البطاقة التغذوية.

وأضافت “الغذاء والدواء” في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم ضبط 3 آلاف منتج مخالف، مشيرة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

وكتب حساب الهيئة: ”رصدت الغذاء والدواء منشأة غذائية غير مرخصة لمزاولة نشاطها في جازان بعد تتبع مصادر منتجات مخالفة لاشتراطات البطاقة التغذوية، وتم ضبط 3 آلاف منتج مُخالف واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة”.