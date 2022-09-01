5 خدمات خاصة لذوي الإعاقة بالحرمين الشريفين

تواصل – واس:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور هشام بن محمد الحيدري، اليوم الخميس، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, تقدم عدة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال تواجدهم بالحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال زيارة الحديري لرئاسة الحرمين الشريفين، إذ اطلع على المرافق الخاصة والخدمات التي تقدمها الرئاسة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام, مثمناً الجهود المبذولة من قبل الرئاسة نظير ما تقدمهُ من خدمات مميزة للأشخاص من ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي أن الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تحرص على خدمة هذه الفئة الغالية من خلال تقديم كافة الخدمات المساعدة لهم، التي تعينهم على تأدية عباداتهم بكلّ يُسرٍ.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بعدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، ومنها إرشادهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة لهم.

ومن بين الخدمات، وفق الشلوي، ترجمة لغة الإشارة لخطبة الجمعة والدروس العلمية، وتخصيص مصليات خاصة وإحاطتها بشريط خاص يوضح خصوصيته وعلامة تدل على الموقع مع تجهيزه بكافة الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم، والاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم من خلال تقديم خدمات مُواكِبة للتقنية الحديثة والأمن والسلامة, بالإضافة إلى الخدمات الطلابية المختلفة.

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