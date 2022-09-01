“هيئة النقل”: تطوير منصة إلكترونية لمتابعة أداء القطارات والسكك الحديدية

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كشفت الهيئة العامة للنقل أنها تسعى إلى تطوير منصة إلكترونية معنية بمتابعة أداء القطارات ومشاريع السكك الحديدية في المملكة.

وأوضحت – حسب صحيفة “الوطن”- أنها تهدف من تطوير المنصة، إلى جمع البيانات في منصة إلكترونية موحدة وآمنة لوضع الحلول، وحل المعوقات المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية والخدمات اللوجستية في المملكة.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد قال في يناير الماضي، خلال مؤتمر للتعدين في الرياض، إن المملكة ستمد 8 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد، مضيفًا أنها تعد أيضًا قانونًا جديدًا للاستثمار.

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وأشارت إلى أن قطاع النقل السككي بالهيئة العامة للنقل معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام.

وأكدت أن قطاع النقل السككي بالهيئة، يتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.

وأشارت إلى أن أن عدد الركاب ارتفع في السكك الحديدية خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 3.11 ملايين راكب، كما نقل أكثر من 3 ملايين طن من البضائع بنسبة ارتفاع %26، لافتة إلى أنه خلال شهر مارس من عام 2022 دشنت خدمة نقل السيارات عبر القطارات من محطة الرياض إلى محطة القريات كأول خدمة من نوعها بالشرق الأوسط.