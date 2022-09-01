الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“هيئة النقل”: تطوير منصة إلكترونية لمتابعة أداء القطارات والسكك الحديدية
احذر بياناتك الخاصة في خطر .. 5 خطوات لمواجهة ثغرات أمنية على “جوجل كروم”
سقط من نافذة مستشفى.. وفاة مدير شركة النفط الروسية لوك أويل
تنبيه مهم من هيئة الزكاة حول المخالفات الضريبية
هل تسمح “الغذاء والدواء” بتداول المنتجات الغذائية المعدّلة وراثيًا؟
بالفيديو.. شخص يهاجم رئيس البرازيل وهو يستقل دراجته

أحدث الأخبار

“هيئة النقل”: تطوير منصة إلكترونية لمتابعة أداء القطارات والسكك الحديدية

“هيئة النقل”: تطوير منصة إلكترونية لمتابعة أداء القطارات والسكك الحديدية
١١:٤٤:٥٩ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل أنها تسعى إلى تطوير منصة إلكترونية معنية بمتابعة أداء القطارات ومشاريع السكك الحديدية في المملكة.

وأوضحت – حسب صحيفة “الوطن”- أنها تهدف من تطوير المنصة، إلى جمع البيانات في منصة إلكترونية موحدة وآمنة لوضع الحلول، وحل المعوقات المتعلقة بخدمات الخطوط الحديدية والخدمات اللوجستية في المملكة.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قد قال في يناير الماضي، خلال مؤتمر للتعدين في الرياض، إن المملكة ستمد 8 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد، مضيفًا أنها تعد أيضًا قانونًا جديدًا للاستثمار.

اقرأ أيضًا:

“هيئة النقل” توضح كل ما تريد معرفته عن نشاط النقل التعليمي أيام الدراسة

“هيئة النقل”: أكثر من مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في 83 مدينة بالمملكة

وأشارت إلى أن قطاع النقل السككي بالهيئة العامة للنقل معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام.

وأكدت أن قطاع النقل السككي بالهيئة، يتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.

وأشارت إلى أن أن عدد الركاب ارتفع في السكك الحديدية خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 3.11 ملايين راكب، كما نقل أكثر من 3 ملايين طن من البضائع بنسبة ارتفاع %26، لافتة إلى أنه خلال شهر مارس من عام 2022 دشنت خدمة نقل السيارات عبر القطارات من محطة الرياض إلى محطة القريات كأول خدمة من نوعها بالشرق الأوسط.

الكلمات الدلالية:
أداء القطارات السكك الحديدية محطة الرياض منصة إلكترونية هيئة النقل

مواد ذات صلة

المزيد
تايلاند تصوّت على دستور جديد للمجلس العسكري الحاكم

تايلاند تصوّت على دستور جديد للمجلس العسكري الحاكم

منذ 6 سنوات
حائل.. إعلان حركة نقل المعلمين والمعلمات الأحد المقبل

حائل.. إعلان حركة نقل المعلمين والمعلمات الأحد المقبل

منذ 6 سنوات
«الدفاع الروسية»: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز سوخوي

«الدفاع الروسية»: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز سوخوي

منذ شهرين
خادمة تقفز من أعلى منزل محاولة إنهاء حياتها بحوطة بني تميم

خادمة تقفز من أعلى منزل محاولة إنهاء حياتها بحوطة بني تميم

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *