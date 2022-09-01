لليوم الثالث على التوالي.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 44 درجة في حفر الباطن، و43 درجة في المدينة والدمام ورفحاء والعلا، بينما تصل 42 درجة في مكة وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والأحساء، و41 درجة في وادي الدواسر والقريات والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة 30 درجة مئوية.

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تنبيه متقدم من “الأرصاد” عن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والمدينة حتى المساء

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما أصدر المركز، تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنها تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.