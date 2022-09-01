للقهوة والكالسيوم.. فوائد غير متوقعة لقشر البيض

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كشف موقع “واكا كوفي”، أن قشور البيض لها فوائد كبيرة في الوجبات، وبالتالي علينا عدم إهمالها.

وقال الموقع إن قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع الطعام، مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق، وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي، فهي تساعد كثيرًا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم.

وأضاف أن مزج بعض قشور البيض مع القهوة، يقلل من المرارة الحادة لها، خاصة إذا تم تحضير القهوة على النار.

ووفقًا للموقع، كان رعاة البقر في الولايات المتحدة، يستخدمون هذه الفكرة عند تحضير القهوة على النار أثناء السفر الطويل، لأن القهوة كانت بمرارة حادة “لا تحتمل”.

وتساعد قشور البيض على إخفاء مرارة القهوة لأنها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض، وليس كل، الأحماض الموجودة في القهوة.

ووفق الموقع، فإن الأهم من ذلك كله، هو أن عليك غسل القشور قبل استخدامها، فقد تحمل نوعا من البكتيريا المضرة.

وبعيدًا عن القشور، فإن البيض مفيد للعديد من الوجبات، مثل الأومليت أو الكعك أو العجة.

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