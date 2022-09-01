عاجل.. وزارة الدفاع التايوانية تُعلن إسقاط طائرة في جزر كينمن

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن.

وأوضحت أنها كانت، حتى الأمس، تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

وأكدت أنها تعمل على نظام دفاعي ضد الطائرات بدون طيار لتركيبه بحلول عام 2023 في المقاطعتين البحريتين في تايوان الواقعتين بالقرب من ساحل الصين – كينمن ولينشيانج.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

وفي وقت سابق، أطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية مضيئة؛ لإبعاد طائرة صينية بدون طيار كانت تحلق فوق جزيرة صغيرة في مقاطعة كينمن.

وحسب صحيفة “فوكس تايوان”، فقد أكد الجيش أن طائرة مسيرة مدنية من الصين ظهرت قبل أيام، فوق بلدة ليو، وهي جزيرة صغيرة في مقاطعة كينمن البحرية الواقعة على بعد أقل من 10 كيلومترات من شواطئ مقاطعة فوجيان، مؤكدًا أنه تم الرد بإطلاق قنابل تحذيرية بناء على الإجراءات المتبعة.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

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