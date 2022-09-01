تنبيه جديد من التعليم حول اختبارات الرياضيات والعلوم بالمدارس

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم، على ضرورة تنفيذ اختبارات لكشف المهارات المعيارية في مجال الرياضيات والعلوم بجميع مدارس المملكة.

وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الاختبارات هو تحسين مخرجات العملية التعليمية، وتنمية المهارات المكتسـبـة لـدى الطلاب، والاستمرار في تطبيق أدوات القياس ذات المصداقية العالية لتوفير أدق النتائج لرسم الخطط التحسينية لأدائهم.

ورافق التعميم الذي أصدرته الوزارة دليـل اختبـار مـهـاراتي، والاختبارات المعيارية لتوجيه الجهات المختصة في الإدارات التعليمية بتنفيذه.

وتزامن ذلك مع عودة الطلاب إلى قاعات الدراسة لبداية عامهم الدراسي الجديد، إذ انتظم في بداية العام الجديد قبل أيام أكثر من 5.8 مليون طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية، إضافة إلى 315.9 ألفًا في مرحلة رياض الأطفال.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – شدد خلال جلسة لمجلس الوزراء قبل أيام على حرص المملكة على تطوير العملية التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة.

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