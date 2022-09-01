الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
حرق ماكينة صراف آلي.. السجن عامين لمواطن وتغريمه 110 آلاف ريال
الخضيري: 6 أسباب خطيرة وراء الإصابة بالفشل الكلوي
انتهاء التقديم اليوم.. وظائف الأمن العام العسكرية برتبة (جندي) للرجال
تنبيه متقدم من “الأرصاد” عن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والمدينة حتى المساء
بالفيديو.. استمرار الاشتباكات في البصرة العراقية بين سرايا السلام والعصائب
أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة  في كافة التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

أحدث الأخبار

حرق ماكينة صراف آلي.. السجن عامين لمواطن وتغريمه 110 آلاف ريال

حرق ماكينة صراف آلي.. السجن عامين لمواطن وتغريمه 110 آلاف ريال
٠٩:٢١:٠٤ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة الاستئناف الجزائية في جدة، بالحبس مدة عامين، وغرامة قدرها 110 آلاف ريال، على مواطن شاب أدين بتهمة إتلاف وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي.

وخلصت المحكمة إلى إثبات إدانة المتهم بما نسب إليه، وقررت سجنه عامين، ودرست محكمة الاستئناف الواقعة وظروفها وقررت تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، مع تخفيض مدة السجن عامًا واحدًا، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي (شمالي جدة)، إضافة ‏لوجود آثار حريق على الجهاز، حسب ما أوردت “عكاظ” من تفاصيل.

وباشرت الأجهزة المختصة الواقعة، وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة ظهر شخص في التسجيلات يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة، وعلى فمه كمامة، وظهر وهو يقوم بإتلاف الجهاز وحرقه.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. ضبط 4 محتالين لإنشائهم وقفًا وهميًا للنصب على المواطنين وإحالتهم للمحكمة المختصة

محكمة جدة تعاقب مقيمًا بالسجن 10 أيام لإخافة جيرانه بـ”كلب”

وفي وقت وجيز تم القبض على المتهم، وتبين أنه مواطن في الأربعين من عمره، ظهرت في يده آثار الحرق، وجرى إيقافه وفق مذكرة من النيابة العامة، التي  استكملت استجوابه ومواجهته بالأدلة والقرائن، ومنحته حق الاستعانة بمحام مع تعريفه بحقوقه النظامية خلال مجريات القضية.

واطلعت المحكمة على مقطع الفيديو المرفق في ملف القضية إلكترونيًا، كما اطلعت على تقرير جنائي بتطابق مواصفات الجاني، إضافة إلى ما ورد في تقارير الشهود ومحضر وحدة البحث والتحري.

الكلمات الدلالية:
النيابة العامة جدة حبس مولطن مدة عامين حرق ماكينة صراف آلي محكمة الاستئناف الجزائية

مواد ذات صلة

المزيد
الخرمة.. الإطاحة بـ«شاب» ضايق طالبات جامعيات وأطلق أعيرة نارية

الخرمة.. الإطاحة بـ«شاب» ضايق طالبات جامعيات وأطلق أعيرة نارية

منذ 5 سنوات
«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

منذ 5 سنوات
الشورى يناقش بنوداً إضافية على مشروع اتفاق العمالة الإندونيسية.. الاثنين

الشورى يناقش بنوداً إضافية على مشروع اتفاق العمالة الإندونيسية.. الاثنين

منذ 8 سنوات
“الصحة العالمية”: وفاتان جديدتان بـ”جدري القرود” منذ 27 يونيو

“الصحة العالمية”: وفاتان جديدتان بـ”جدري القرود” منذ 27 يونيو

منذ شهرين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *