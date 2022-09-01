حرق ماكينة صراف آلي.. السجن عامين لمواطن وتغريمه 110 آلاف ريال

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قضت محكمة الاستئناف الجزائية في جدة، بالحبس مدة عامين، وغرامة قدرها 110 آلاف ريال، على مواطن شاب أدين بتهمة إتلاف وتكسير صراف آلي تابع لبنك محلي.

وخلصت المحكمة إلى إثبات إدانة المتهم بما نسب إليه، وقررت سجنه عامين، ودرست محكمة الاستئناف الواقعة وظروفها وقررت تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، مع تخفيض مدة السجن عامًا واحدًا، وأبلغت الجهات المختصة بتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات عن آثار عبث وتكسير لشاشة جهاز صراف آلي (شمالي جدة)، إضافة ‏لوجود آثار حريق على الجهاز، حسب ما أوردت “عكاظ” من تفاصيل.

وباشرت الأجهزة المختصة الواقعة، وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة ظهر شخص في التسجيلات يحمل بيده أداة الجريمة ومادة حارقة، وعلى فمه كمامة، وظهر وهو يقوم بإتلاف الجهاز وحرقه.

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وفي وقت وجيز تم القبض على المتهم، وتبين أنه مواطن في الأربعين من عمره، ظهرت في يده آثار الحرق، وجرى إيقافه وفق مذكرة من النيابة العامة، التي استكملت استجوابه ومواجهته بالأدلة والقرائن، ومنحته حق الاستعانة بمحام مع تعريفه بحقوقه النظامية خلال مجريات القضية.

واطلعت المحكمة على مقطع الفيديو المرفق في ملف القضية إلكترونيًا، كما اطلعت على تقرير جنائي بتطابق مواصفات الجاني، إضافة إلى ما ورد في تقارير الشهود ومحضر وحدة البحث والتحري.