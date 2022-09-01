كل ما تريد معرفته عن توطين المهن التعليمية

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ملتقى توطين المهن في التعليم لملاك المنشآت التعليمية، بحضور مدير عام تعليم المنطقة المكلف، ملهي بن حسن عقدي.

ويهدف الملتقى الذي نظّمه مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، إلى رفع نسبة التوطين في المدارس والروضات الأهلية والعالمية بالمنطقة.

فيما شارك القيادات التعليمية والإشرافية، وممثلين عن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومستثمري المنشآت التعليمية وملاك المدارس الأهلية والعالمية.

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دعم العملية التعليمية

من جانبه، أوضح مدير عام تعليم المنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، أن الملتقى يسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات من خلال توطين الوظائف بالتعليم الأهلي والأجنبي، والإسهام في دعم العملية التعليمية والتربوية بالمدارس.

موضحاً أن ذلك دفع تعليم جازان إلى العمل على تعزيز وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الداعمة لتنفيذ هذه القرارات الوزارية بما في ذلك وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف، والاستفادة من خدمات التوظيف التي يوفرها الصندوق.

توطين الأعمال الإدارية والإشرافية

بدورها، أوضحت مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جازان، سامية الغامدي، أن تعليم جازان خطا العديد من الخطوات محققاً العديد من المنجزات في توطين الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس الأهلية والأجنبية.

وأضافت أن من أبرز هذه الخطوات تمكنه من توطين كافة الأعمال والوظائف الإدارية والإشرافية “مدير- وكيل- موجه طلابي” والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية “رائد نشاط” بالمدارس الأهلية والعالمية التابعة لتعليم جازان لكوادر وطنية من شاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 100%.

برامج دعم التوطين

وتناول الملتقى العديد من أوراق العمل التي ناقشت نسب التوطين بالمدارس الأهلية والعالمية، ومواعيد التطبيق بالإضافة إلى التعريف بالمهن المستهدفة في التعليم الأهلي والعالمي والحد الأدنى للأجور والتي يشترط الالتزام بها، وآلية احتساب نسب التوطين.

بالإضافة إلى التعريف ببرامج الدعم والتوظيف وحزمة المحفزات المتعلقة بدعم ومساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والعقوبات والإجراءات النظامية في حق المخالفين.

وجرى استعراض البرامج المقدمة للمنشآت من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بغرض دعم وتشجيع المنشآت على توظيف واستقطاب الكوادر الوطنية.

وشملت البرامج، المهن التعليمية، وأبرز البرامج المقدمة من قبل الصندوق في دعم الأفراد من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل من حيث الإرشاد والتدريب ودعم التوظيف وريادة الأعمال.