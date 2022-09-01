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عاجل.. صندوق النقد يعلن عن خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار
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عاجل.. صندوق النقد يعلن عن خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

عاجل.. صندوق النقد يعلن عن خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار
٠٨:٢٦:٤٩ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، عن خطة إنقاذ لسريلانكا، بقيمة 2.9 مليار دولار.

وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد، أمس الأربعاء، بشأن قرض طارئ، بعد أن أجرى فريق من الصندوق محادثات مع مسؤولي الحكومة السريلانكية، من بينهم وزير الخزانة، لتبديد المخاوف بشأن الوضع السياسي، كما تم الاتفاق على معظم التفاصيل الفنية.

وتخضع الاتفاقات على مستوى الموظفين عادة لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي، وبعد ذلك تحصل الدول المتلقية على الأموال، حسب صحيفة “دايلى ميرور” السريلانكية.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ أكثر من 7 عقود، فيما تسعى للحصول على ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ويبلغ الدين الخارجي المستحق للبلاد 51 مليار دولار، ويقدر بعض الاقتصاديين المستقلين أن إقراض الصين لسريلانكا في الفترة من 2001 إلى 2021 بلغ حوالي 9.95 مليار دولار.

الكلمات الدلالية:
الاقتصاد الديون الصين القرض سريلانكا صندوق النقد الولي

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