الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. شرطي أمريكي يلم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة بتكساس
ماذا تعرف عن التثاؤب؟ وما أسبابه؟ وهل هو مُعدٍ؟
مقتل فلسطينيَيْن برصاص الاحتلال في الضفة
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل صلاة الجمعة وعقوبة التأخر عنها
“أوبك+” تخفض توقعاتها لفائض النفط للعام 2022
خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم

أحدث الأخبار

بالفيديو.. شرطي أمريكي يلم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة بتكساس

بالفيديو.. شرطي أمريكي يلم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة بتكساس
٠٨:٢٥:٣١ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ساعد ضابط شرطة في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة في لم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة مموريال.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط الشرطة وهو يساعد فراخ البط الصغار على جمعهم ولم شملهم مع أمهم، في موقف إنساني نادر الحدوث.

وحسب الفيديو، فقد مشى الضابط ووراءه الفراخ في طابور مستقيم وخطوة سريعة، في ردهات حديقة مموريال بولاية تكساس الأمريكية، ورفع يده مرحبًا بالأم التي كانت تبحث عن فراخها، ولم يتركهم حتى لم شملهم من جديد بعد الفراق، الأمر الذي أثار إعجاب النشطاء على مواقع التواصل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع الفيديو المتداول، بحالة من الإعجاب والدهشة، مثمنين موقف الضابط الإنسان، حيث أثنوا على فعله ورحمته ورفقه بالحيوان، وإصراره على توصيل الفراخ بأمهم، والمحافظة عليهم من الضياع، في خطوة إنسانية رحيمة تدل على نبل وإنسانية هذه الشرطي الذي ترك عمله للحظة وقام بهذه المهمة التي قد يراها البعض أنها غير مهمة.

الكلمات الدلالية:
ساعد ضابط شرطة في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة في لم شمل فراخ بط مع والدتهم في حديقة مموريال.

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل 13 جندياً من النظام السوري في حلب

مقتل 13 جندياً من النظام السوري في حلب

منذ 8 سنوات
شاهد.. لحظة تفجير إرهابي لنفسه في حي أجياد المصافي بمكة ومباشرة قوات الطوارئ للموقع

شاهد.. لحظة تفجير إرهابي لنفسه في حي أجياد المصافي بمكة ومباشرة قوات الطوارئ للموقع

منذ 5 سنوات
براءة مسؤولين بوزارة «الحج» من تهم تزوير عقود حجاج ضيوف الدولة

براءة مسؤولين بوزارة «الحج» من تهم تزوير عقود حجاج ضيوف الدولة

منذ 6 سنوات
«أمانة جدة» تمهل رجل أعمال 15 يوما لدفع 226 مليون ريال بعد تعديه على أراضٍ حكومية

«أمانة جدة» تمهل رجل أعمال 15 يوما لدفع 226 مليون ريال بعد تعديه على أراضٍ حكومية

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *