بالفيديو.. شرطي أمريكي يلم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة بتكساس

تواصل – فريق التحرير:

ساعد ضابط شرطة في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة في لم شمل فراخ بط مع أمهم في حديقة مموريال.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابط الشرطة وهو يساعد فراخ البط الصغار على جمعهم ولم شملهم مع أمهم، في موقف إنساني نادر الحدوث.

وحسب الفيديو، فقد مشى الضابط ووراءه الفراخ في طابور مستقيم وخطوة سريعة، في ردهات حديقة مموريال بولاية تكساس الأمريكية، ورفع يده مرحبًا بالأم التي كانت تبحث عن فراخها، ولم يتركهم حتى لم شملهم من جديد بعد الفراق، الأمر الذي أثار إعجاب النشطاء على مواقع التواصل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع الفيديو المتداول، بحالة من الإعجاب والدهشة، مثمنين موقف الضابط الإنسان، حيث أثنوا على فعله ورحمته ورفقه بالحيوان، وإصراره على توصيل الفراخ بأمهم، والمحافظة عليهم من الضياع، في خطوة إنسانية رحيمة تدل على نبل وإنسانية هذه الشرطي الذي ترك عمله للحظة وقام بهذه المهمة التي قد يراها البعض أنها غير مهمة.