بالفيديو.. “الخثلان” يوضح فضل صلاة الجمعة وعقوبة التأخر عنها

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه ينبغي للمسلم أن يهتم بصلاة الجمعة وأن يستعد لها من ليلتها، مؤكدًا أن التأخر عن صلاة الجمعة بصفة دائمة من الحرمان.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لابد من التبكير في يوم الجمعة، وذلك لتحصيل الأجر العظيم، وأنه إذا دخل الشخص بعد دخول الخطيب، يكون قد فاته أجر التبكير، فلا يكتب له من أجر التبكير شيئًا، وهذا والله حرمان.

وأضاف أن بعض الناس يؤتى من جهة السهر ليلة الجمعة، حيث يسهر ليلها كله ثم لا ينام إلا بعد صلاة الفجر، ثم لا يستيقظ إلا قبيل دخول الخطيب، فتفوته السُنن، من أجر التبكير وكتابة الملائكة عنهم “الأول فالأول”، وحتى تطبيق سنة الاغتسال، والتطيب ونحو ذلك من أجور عظيمة بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بصلاة الجمعة.

وأكد أنه ينبغي على جميع المسلمين، الاهتمام بصلاة الجمعة لما لها من الأجر العظيم، وذلك بالحرص على الاستعداد لها من ليلتها، بالنوم مبكرًا، والاستيقاظ مبكرًا والذهاب إلى المسجد الجامع متطيبًا مغتسلًا في وقت مبكر حتى ينال الأجور العظيمة بإقامته لهذه الشعيرة المهمة والعبادة السامية.

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