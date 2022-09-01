الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“أوبك+” تخفض توقعاتها لفائض النفط للعام 2022
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“أوبك+” تخفض توقعاتها لفائض النفط للعام 2022

“أوبك+” تخفض توقعاتها لفائض النفط للعام 2022
٠٧:٤٤:٢٩ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

خفضت لجنة المراقبة المشتركة في مجموعة “أوبك+” توقعاتها لفائض النفط للعام 2022، وقالت بعد اجتماع عقد بالأمس، إن سوق النفط ستشهد فائضًا قدره 400 ألف برميل يوميًا في 2022.

ويعتبر الفائض الحالي أقل بكثير من توقعات لجنة المراقبة السابقة، كما ورد في تقريرها، وذلك بسبب تراجع إنتاج أعضاء المجموعة، حسبما نشرت “CNBC عربية”.

وتجتمع “أوبك+” لتحديد سياستها للإنتاج، في 5 سبتمبر الجاري، وبعد أكثر من أسبوع من قول المملكة إن المجموعة قد تخفض إنتاج النفط.

وتقدم اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت أمس الأربعاء الموافق 31 من أغسطس، المشورة لمجموعة “أوبك+” بشأن أساسيات السوق.

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وقبيل اجتماعها، أصدرت اللجنة تقريراً أشار إلى أن فائض سوق النفط سيصل إلى 900 ألف برميل يومياً في أفضل السيناريوهات.

وبعد الاجتماع جاء الرقم عند 400 ألف برميل يومياً، وقال مصدران في “أوبك+” إن المجموعة قررت أن تدرج في حساباتها انخفاضًا كبيرًا في أرقام الإنتاج من دولها الأعضاء، حسب “رويترز”.

الكلمات الدلالية:
إمدادات النفط إنتاج النفط سوق النفط فائض النفط للعام 2022 مجموعة أوبك+

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