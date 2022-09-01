“أوبك+” تخفض توقعاتها لفائض النفط للعام 2022

تواصل – فريق التحرير:

خفضت لجنة المراقبة المشتركة في مجموعة “أوبك+” توقعاتها لفائض النفط للعام 2022، وقالت بعد اجتماع عقد بالأمس، إن سوق النفط ستشهد فائضًا قدره 400 ألف برميل يوميًا في 2022.

ويعتبر الفائض الحالي أقل بكثير من توقعات لجنة المراقبة السابقة، كما ورد في تقريرها، وذلك بسبب تراجع إنتاج أعضاء المجموعة، حسبما نشرت “CNBC عربية”.

وتجتمع “أوبك+” لتحديد سياستها للإنتاج، في 5 سبتمبر الجاري، وبعد أكثر من أسبوع من قول المملكة إن المجموعة قد تخفض إنتاج النفط.

وتقدم اللجنة الفنية المشتركة، التي اجتمعت أمس الأربعاء الموافق 31 من أغسطس، المشورة لمجموعة “أوبك+” بشأن أساسيات السوق.

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وقبيل اجتماعها، أصدرت اللجنة تقريراً أشار إلى أن فائض سوق النفط سيصل إلى 900 ألف برميل يومياً في أفضل السيناريوهات.

وبعد الاجتماع جاء الرقم عند 400 ألف برميل يومياً، وقال مصدران في “أوبك+” إن المجموعة قررت أن تدرج في حساباتها انخفاضًا كبيرًا في أرقام الإنتاج من دولها الأعضاء، حسب “رويترز”.