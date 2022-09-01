خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 9 خطوات لإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى، من خلال عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.

2 – تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

3 – اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج تصريح تصحيح وضع مبنى قائم له.

4 – اختيار المكتب الهندسي.

5 – إرسال الطلب للمكتب الهندسي.

6 – يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات وإعداد المخططات المطلوبة.

7 – تقوم الأمانة باحتساب الغرامات والجزاءات.

8 – يتم إصدار فاتورة سداد.

9 – بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.

* المتطلبات:

1 – وجود رخصة بناء.

2 – التعاقد مع مكتب هندسي.

3 – سداد رسوم الخدمة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطلاب

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم طلب إعانة الدعم السنوي للجان التنمية الاجتماعية