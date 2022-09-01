خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 9 خطوات لإصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى، من خلال عدد من الخطوات والشروط:
* الخطوات:
1 – الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد “أبشر”.
2 – تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.
3 – اختيار رخصة البناء أو القرار المساحي المراد استخراج تصريح تصحيح وضع مبنى قائم له.
4 – اختيار المكتب الهندسي.
5 – إرسال الطلب للمكتب الهندسي.
6 – يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات وإعداد المخططات المطلوبة.
7 – تقوم الأمانة باحتساب الغرامات والجزاءات.
8 – يتم إصدار فاتورة سداد.
9 – بعد سداد الرسوم يتم إصدار الرخصة ويمكن طباعتها.
* المتطلبات:
1 – وجود رخصة بناء.
2 – التعاقد مع مكتب هندسي.
3 – سداد رسوم الخدمة.
* خدمة العملاء:
وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 940 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.
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