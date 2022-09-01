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مقتل فلسطينيَيْن برصاص الاحتلال في الضفة

مقتل فلسطينيَيْن برصاص الاحتلال في الضفة
٠٧:٥٧:٢٦ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قُتل شابان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال في كل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

وقُتل الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته في الرقبة برصاص قوات إسرائيلية خاصة، وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.

فيما قُتل الشاب يزن عفانه، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات أثناء اقتحام الاحتلال أحياء مدينة البيرة، بحسب إعلام محلي فلسطيني.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وتم اعتقال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال الاقتحام، كما تسببت القوات الإسرائيلية بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد استشهاد فلسطينيين الاحتلال الضفة فلسطين

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