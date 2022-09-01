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بينها صعوبة البلع وبحة الصوت.. 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة
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بينها صعوبة البلع وبحة الصوت.. 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة

بينها صعوبة البلع وبحة الصوت.. 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة
٠٧:٢٨:٤٢ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت طبيبة روسية شهيرة عن وجود 4 مؤشرات للإصابة بسرطان الغدة؛ هي بحة الصوت وصعوبة البلع وتضخم الغدد اللمفاوية ووجود انتفاخات في العنق.

وقالت الطبيبة الروسية، مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، إن بحة الصوت، وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

وأضافت الطبيبة الروسية أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وأوضحت أنه من الصعب جداً تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.

ونصحت الطبيبة باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

وتعد الغدة الدرقية، إحدى الغدد التي تشبه الفراشة في شكلها، وتوجد في قاعدة الرقبة تحت تفاحة آدم بقليل، وتعمل على إنتاج هرمونات وظيفتها تنظيم معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم والوزن.

الكلمات الدلالية:
السرطان الغدد اللمفاوية بحة الصوت سرطان الغدة صعوبة البلع

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