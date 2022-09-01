“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا مثيره للأتربة والغبار على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية، تكون غربية إلى غربية بسرعة 16- 36 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزئين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس