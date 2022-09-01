وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
منسق لجان.
- شهادة الدبلوم.
- خبرة سنة أو سنتين.
- إدارة عامة ادارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص.
أخصائي صحة عامة.
- درجة بكالوريوس.
- تعزيز صحي- تثقيف صحي- صحة عامة.
- خبرة 3 إلى 5 سنوات.
أخصائي وبائيات.
- درجة بكالوريوس.
- صحة عامة، وبائيات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة 3 إلى 5 سنوات.
أخصائي جوده.
- درجة بكالوريوس.
- التخصصات الصحية او الإدارية
- خبرة 3 إلى 5 سنوات.
أخصائي تثقيف.
- درجة بكالوريوس.
- صحة عامة أو ما يعادله في تخصص مشابه.
- خبرة 3 إلى 5 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أغسطس 2022م.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).