الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي».. التفاصيل ورابط التقديم
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فرص

وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٣:١٤:٥١ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 منسق لجان.

  • شهادة الدبلوم.
  • خبرة سنة أو سنتين.
  • إدارة عامة ادارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص.

أخصائي صحة عامة.

  • درجة بكالوريوس.
  • تعزيز صحي- تثقيف صحي- صحة عامة.
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي وبائيات.

  • درجة بكالوريوس.
  • صحة عامة، وبائيات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.

 أخصائي جوده.

  • درجة بكالوريوس.
  • التخصصات الصحية او الإدارية
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي تثقيف.

  • درجة بكالوريوس.
  • صحة عامة أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أغسطس 2022م.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المجلس الصحي السعودي فرص وظائف وظائف شاغرة

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