وظائف شاغرة بـ«المجلس الصحي».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فاعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق لجان.

شهادة الدبلوم.

خبرة سنة أو سنتين.

إدارة عامة ادارة مستشفيات أو ما يعادله من تخصص.

أخصائي صحة عامة.

درجة بكالوريوس.

تعزيز صحي- تثقيف صحي- صحة عامة.

خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي وبائيات.

درجة بكالوريوس.

صحة عامة، وبائيات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.

خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي جوده.

درجة بكالوريوس.

التخصصات الصحية او الإدارية

خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي تثقيف.

درجة بكالوريوس.

صحة عامة أو ما يعادله في تخصص مشابه.

خبرة 3 إلى 5 سنوات.

طريقة التقديم: