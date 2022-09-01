بهذه الحيلة.. أوكرانيا تخدع الطائرات الروسية وتصطاد صواريخها

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استطاعت القوات الأوكرانية تنفيذ حيلة ماكرة لاقتناص الصواريخ الروسية، وذلك عبر استخدام راجمات صواريخ مزيفة مصنوعة من الخشب، لدفع الطيران الروسي لقصفها وإهدار صواريخه عليها.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني رفض الكشف عن اسمه، أن “أوكرانيا صنعت نماذج خشبية مطابقة لراجمة الصواريخ الأمريكية (هيمارس)، لإغراء روسيا بضربها وإهدار صواريخ (كروز) على هذه الأهداف الوهمية”.

وتصنع أوكرانيا أفخاخها من الخشب، ولا يمكن تمييزها عن البطارية المدفعية الحقيقية من خلال عدسة الطائرات الروسية بدون طيار، التي تم نقل مواقعها إلى حاملات صواريخ كروز البحرية في البحر الأسود.

المسؤول الأوكراني الكبير قال: “عندما ترى الطائرات بدون طيار البطارية، فإنها تشبه هدفا مهما”.

وأضاف: “بعد بضعة أسابيع في الميدان، استقطبت الأهداف المزيفة ما لا يقل عن 10 صواريخ كروز من طراز كاليبر، وهو نجاح دفع أوكرانيا إلى إنتاج النسخ المقلدة على نطاق أوسع”.