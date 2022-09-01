الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. حريق في أكبر مراكز التسوق وسط العاصمة الأردنية
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بالفيديو.. حريق في أكبر مراكز التسوق وسط العاصمة الأردنية

بالفيديو.. حريق في أكبر مراكز التسوق وسط العاصمة الأردنية
٠٣:٠٦:٣١ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة الأردنية عمان، مساء الأربعاء، اندلاع حريق هائل في أكبر مراكز التسوق ووقوع إصابات.

وتفصيلاً، أوضحت مديرية الأمن العام بالأردن، في بيان لها، إن فرق الإطفاء والإسعاف وسط عمان ومديرية الشرطة تعاملا مساء أمس مع حريق شبَّ نتيجة ماس كهربائي في عدادات كهرباء في أحد مراكز التسوق وسط العاصمة.

وأضافت أنه جرى إخلاء المركز وقطع التيار الكهربائي وتقديم الإسعافات الأولية إلى ثلاث إصابات بضيق في التنفس وفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

الكلمات الدلالية:
الأردن حريق سلطنة عمان مركز تسوق

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