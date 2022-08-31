بعد دعوة الصدر بترك السلاح.. تجدد الاشتباكات في البصرة

تواصل ـ فريق التحرير:

اندلعت الاشتباكات مجددا في محافظة البصرة العراقية بين مجموعات مسلحة، ليل الأربعاء، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز”.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات البصرة، التي تأتي في أعقاب أعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد قتل خلالها العشرات؛ فيما انتشرت القوات الخاصة حيث سيطرت على الوضع الأمني في المحافظة بالكامل.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد أمر أتباعه بإنهاء احتجاجاتهم وسط بغداد، الثلاثاء، لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية في العاصمة العراقية؟

وقتل نحو 30 شخصا في اشتباكات بين أنصار الصدر وفصائل منافسة تدعمها إيران، وندد الصدر بالقتال وأمهل أتباعه ساعة واحدة لفض الاحتجاجات، وهو ما نفذه أتباعه طوعا منهم.