الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد دعوة الصدر بترك السلاح.. تجدد الاشتباكات في البصرة
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
مشهد لا يصدق مع الحوت الأحدب
طلبا للخشوع.. ما حكم من يصلي مغمض العينين؟
نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة
تسريب بعض مواصفات آيفون برو الجديدة

أحدث الأخبار

بعد دعوة الصدر بترك السلاح.. تجدد الاشتباكات في البصرة

بعد دعوة الصدر بترك السلاح.. تجدد الاشتباكات في البصرة
٠٢:٥١:٢٧ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

اندلعت الاشتباكات مجددا في محافظة البصرة العراقية بين مجموعات مسلحة، ليل الأربعاء، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز”.

وبحسب مصادر إعلامية عراقية، قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات البصرة، التي تأتي في أعقاب أعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد قتل خلالها العشرات؛ فيما انتشرت القوات الخاصة حيث سيطرت على الوضع الأمني في المحافظة بالكامل.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد أمر أتباعه بإنهاء احتجاجاتهم وسط بغداد، الثلاثاء، لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية في العاصمة العراقية؟

وقتل نحو 30 شخصا في اشتباكات بين أنصار الصدر وفصائل منافسة تدعمها إيران، وندد الصدر بالقتال وأمهل أتباعه ساعة واحدة لفض الاحتجاجات، وهو ما نفذه أتباعه طوعا منهم.

الكلمات الدلالية:
اشتباكات بالبصرة التيار الصدري محافظة البصرة مقتدى الصدر

مواد ذات صلة

المزيد
اعتماد أسماء الفائزين من الزلفي بجائزة السديري للتفوق العلمي

اعتماد أسماء الفائزين من الزلفي بجائزة السديري للتفوق العلمي

منذ 7 سنوات
«شرطة مكة» تضبط مواطنًا اختلس 2.6 مليار ريال

«شرطة مكة» تضبط مواطنًا اختلس 2.6 مليار ريال

منذ 7 سنوات
تفاصيل نقل 4 مُعلمات رفضْن تدريس مادة المكتبة في الطائف

تفاصيل نقل 4 مُعلمات رفضْن تدريس مادة المكتبة في الطائف

منذ 6 سنوات
اختناق امرأة و3 أطفال في حريق عمارة بجدة

اختناق امرأة و3 أطفال في حريق عمارة بجدة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *