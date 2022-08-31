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نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة
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نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة

نجاح تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة
٠٢:٠٦:٢١ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، نجاحها في تعويم سفينة جنحت في المجرى الملاحي للقناة وعطلت الحركة الملاحية لبعض الوقت.

وجنحت، مساء أمس الأربعاء، سفينة عملاقة في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما تسبب في توقف حركة الملاحة.

وأوضحت الهيئة العامة لقناة السويس أنها تمكنت من تعويم السفينة واستئناف الحركة بالمجرى الملاحي.

يذكر أن قناة السويس شهدت جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفرجيفين” في 23 مارس 2021، ما تسبب في توقف الملاحة حتى نجاح تعويهما في 29 من الشهر ذاته.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن السفينة تحمل علم سنغافورة وطولها 250 متراً تقريباً.

الكلمات الدلالية:
حركة الملاحة سفينة قناة السويس مصر

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