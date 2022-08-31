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مشهد لا يصدق مع الحوت الأحدب
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منوعات

مشهد لا يصدق مع الحوت الأحدب

مشهد لا يصدق مع الحوت الأحدب
٠٢:١٨:٢٤ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهور حوت أحدب بالقرب من إحدى السفن التي استطاعت التقاط وتوثيق هذه اللحظات النادرة.

وبحسب الفيديو، يظهر الحوت الأحدب على ضخامته الرهيبة، وهو يصعد في الماء بمنتهى الرشاقة تبدو منه زعانفه التي تضرب المياه بقوة خارقة.

ويأكل الحوت، وهو أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها، حوالي 16 طنا من الأسماك الصغيرة المعروفة باسم الكريل يوميا في شمال المحيط الهادي.

وقال علماء: إن الحوت يلتهم هذه القشريات الصغيرة التي تشبه الروبيان (الجمبري) عبر منظومة تغذية تحتوى على مرشح أو فلتر في الفم باستخدام ألواح البالين، التي بداخلها مادة الكيراتين، وهي المادة الطبيعية الموجودة في أظافر البشر، وفقاً لـ “سكاي نيوز”.

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