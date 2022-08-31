طلبا للخشوع.. ما حكم من يصلي مغمض العينين؟

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من يصلي مغمض العينين طلباً للخشوع.

وقال الشيخ الخضير “العلماء يطلقون الكراهة في إغماض العينين أثناء الصلاة، وقالوا: إنه من فعل اليهود، وفي هذا تشبه بهم”.

وتابع الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير “لكن مِن أهل العلم مَن لا يثبت هذا التشبه ويرى أنه إذا كان يحقق الخشوع واجتماع القلب أنه لا بأس به، والله أعلم”.