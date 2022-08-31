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تسريب بعض مواصفات آيفون برو الجديدة
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تقنية

تسريب بعض مواصفات آيفون برو الجديدة

تسريب بعض مواصفات آيفون برو الجديدة
٠١:٣٤:٥٧ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن بعض التسريبات لأجهزة آيفون نسخة البرو القادمة.

وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “آخر التسريبات عن النتوء العلوي لأجهزة آيفون نسخ البرو القادمة هي أن أبل قررت جعل النتوء بدون فراغات بينهما عند تشغيل الشاشة”.

وأضاف فيصل السيف “يأتي هذا التعديل في أجهزة برو القادمة في خطوة لتقليل التشتيت أثناء مشاهدة المحتوى”.

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آيفون برو أجهزة برو الآيفون فيصل السيف

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