تسريب بعض مواصفات آيفون برو الجديدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف عن بعض التسريبات لأجهزة آيفون نسخة البرو القادمة.
وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “آخر التسريبات عن النتوء العلوي لأجهزة آيفون نسخ البرو القادمة هي أن أبل قررت جعل النتوء بدون فراغات بينهما عند تشغيل الشاشة”.
وأضاف فيصل السيف “يأتي هذا التعديل في أجهزة برو القادمة في خطوة لتقليل التشتيت أثناء مشاهدة المحتوى”.
آخر التسريبات عن النتوء العلوي لأجهزة آيفون نسخ البرو القادمة هي أن أبل قررت جعل النتوء بدون فراغات بينهما عند تشغيل الشاشة في خطوة لتقليل التشتيت أثناء مشاهدة المحتوى.
توقعاتكم ؟؟ كيف راح يكون شكل النتوء ؟ #تقنية pic.twitter.com/lUdUSELaaR
— فيصل السيف (@falsaif) August 31, 2022