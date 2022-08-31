للاستفادة من الدعم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف

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حدد برنامج ريف بالتفصيل، خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة والمزارعين وأسرهم في جميع مناطق المملكة

وتشمل خطوات التسجيل في البرنامج التالي:

1– ادخل على صفحة برنامج ريف

2– اضغط على ابدأ بطلب الدعم

3– املأ البيانات المطلوبة

4– سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله

5– أدخل رقم حسابك البنكي

6– ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.