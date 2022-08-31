المملكة تودع الصيف.. اليوم يبدأ الخريف وهذه توقعات الأرصاد والخبراء

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن فصل الخريف سيبدأ “أرصاديًّا” اليوم الخميس، فيما ستبقى درجات الحرارة متذبذبة.

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- نقلا عن متحدثه الرسمي، أن الأجواء ستبقى خلال الأيام القادمة متقلبة، فيما ستكون درجات الحرارة متذبذبة.

خالد الزعاق

من جانبه أعلن الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، انتهاء شهور القيظ أمس الأربعاء، الموافق 31 أغسطس.

وغرد الزعاق عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: الأربعاء نودع آخر شهور القيظ الثلاثة (يونيو يوليو أغسطس)، واليوم الخميس نستقبل أول شهور الخريف الثلاثة .

1-سبتمبر

أوله يميل للحرارة وآخره معتدل

2-أكتوبر

طوال أيامه معتدلة

3-نوفمبر

آخره بارد.

وقال الزعاق، إن مع بداية شهر سبتمبر، تاسع الشهور الميلادية، وهو ثلاثون يومًا، وهو الشهر السابع من شهور السنة الرومانية، ويسمى في العراق والشام شهر أيلول.

ويعد شهر سبتمبر آخر شهور الصيف، وفي وسط سبتمبر تكثر الأمراض وموسم انتقال العدوى، وآخره تكثر الرطوبة وتمر السحب الماطرة.

عبدالله المسند

فيما قال الخبير الفلكي د. عبدالله المسند، إنه وفقا لتقسيم الأرصاد العالمية يبدأ الخريف اليوم في 1 سبتمبر، ووفقا لحركة الأرض حول الشمس، وتعامد الشمس على خط الاستواء يكون في 23 سبتمبر.

وتابع عبر حسابه على “تويتر” :” وفقا لمقترحي المبني على خصائص الأجواء في السعودية يبدأ في 1 أكتوبر”.