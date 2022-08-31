هيئة حقوق الإنسان تعلن حاجتها لموظفين في 5 مدن.. إليكم رابط التقديم

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أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في مختلف التخصصات، (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أمن سيبراني.

أخصائي اتفاقيات ومعاهدات.

أخصائي تخطيط استراتيجي.

أخصائي حوكمة والتزام.

أخصائي قانون مساعد.

أخصائي مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.

أخصائي وثائق ومحفوظات مساعد.

أمين عام مجلس الهيئة.

أمين اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

أمين اللجنة الدائمة للردود.

محاسب.

محرر صحفي.

مصمم موشن جرافيك.

مصمم فيديو.

مدير مشروع.

مدير عام تقنية المعلومات.

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.

أخصائي تقارير دولية مساعد.

التخصصات:

(أمن المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، أمن سيبراني، القانون، العلاقات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، الإدارة، الهندسة، الحوكمة والالتزام، إدارة المكتبات، وثائق ومحفوظات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الصحافة والإعلام، التصميم الجرافيكي، تصميم فيديوهات، إدارة المشاريع، تقنية المعلومات).

أماكن العمل:

(الرياض، نجران، حائل، تبوك، جازان).

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).