تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 5 صفر 1444 هجرية، الموافق 1 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:26 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 5 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:47

المدينة – 4:44

الرياض – 4:15

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:38

المدينة – 6:41

الرياض – 6:12

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:08

المدينة – 8:11

الرياض – 7:42