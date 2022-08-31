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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
٠٢:٣٥:٠١ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 5 صفر 1444 هجرية، الموافق 1 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:59 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:26 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 5 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:47

المدينة – 4:44

الرياض – 4:15

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:38

المدينة – 6:41

الرياض – 6:12

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:08

المدينة –  8:11

الرياض – 7:42

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