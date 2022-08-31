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توضيح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ” تواصل” حول جمع التبرعات
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توضيح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ” تواصل” حول جمع التبرعات

توضيح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ” تواصل” حول جمع التبرعات
١٢:١٢:٥٣ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أن المعلومات المتعلقة به ستكون صادرة من مركزه الإعلامي ممثلًا بالمتحدث الرسمي للمركز، ومن خلال القنوات الرسمية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأضاف المركز لـ ” تواصل” أنه يعمل وفق أدواره الصادرة بقرار الموافقة على تنظيمه من مجلس الوزراء برقم (618) وتاريخ 20 شوال 1442 هجري -إلى أن المركز هو الجهة المسؤولة عن حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

وأكد على أهمية جمع التبرعات بصفتها أحد الأعمال الجليلة في دعم المنظمات غير الربحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وينوه بالرعاية التي يحظى بها القطاع من القيادة الرشيدة، مبيّنًا أن القطاع غير الربحي هو أحد الأضلاع التنموية في المملكة التي من شأنها تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

الكلمات الدلالية:
التبرعات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تواصل صحيفة تواصل

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