ما هي الذراع الأدق لقياس ضغط الدم؟.. استشاري يكشف مفاجأة

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كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري القلب وخبير الضغط والتوتر، عن مفاجأة بشأن اعتقاد شائع بأن الذراع اليسرى هي الأدق في قياس ضغط الدم باعتبارها الأقرب إلى القلب.

وقال “الغامدي”، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هناك اعتقادا شائعا أن قياس ضغط الدم الأدق يكون في الذراع اليسرى باعتبارها الأقرب للقلب وهذا غير صحيح.

وتابع :” في الغالب تكون الذراع اليمنى هي المصدر الأدق للضغط (القلب يضخ الدم أولا لجهة اليمين كما في الرسم التوضيحي)”.

ضغط الدم

وارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم على المدى الطويل ضد جدران الشرايين، وهي درجة خطيرة جدًا لدرجة أنها غالبًا ما تؤدي إلى أمراض القلب المميتة.

ضغط الدم وفقا لموقع ” healthline”، هو كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين، لذلك، عندما يكون هناك زيادة في هذا الضغط ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

والضغط هو المسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم و 46٪ من البالغين ليسوا على علم بهذه الحالة.

ووفقا لما نشره موقع ” timesofindia”، هناك بعض العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم:

1- تغير لون البشرة

يتغير لون بشرتك، وفقًا للخبراء، يرتبط لون البشرة الداكن بارتفاع ضغط الدم.

2- صداع شديد

يحدث هذا الصداع في الغالب في الصباح الباكر، قال خبراء الصحة إن ارتفاع ضغط الدم الشديد يؤدي إلى حالة تسمى ارتفاع ضغط الدم الخبيث، خلال هذه الحالة، يتراكم الضغط داخل الجمجمة إلى مستويات خطيرة مسببة صداعًا مؤلمًا للغاية.

3- ألم في الصدر:

ليست مثل آلام الصدر التي تحدث بسبب بعض أنواع العدوى الممرضة، يعرّف خبراء الصحة الذبحة الصدرية بأنها ضغط أو ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم في الصدر.

4- رؤية ضبابية:

يمكن أن تتضرر الأوعية الدموية في العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حتى عندما لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم ، إذا لاحظت تغيرات في رؤيتك ، فتأكد من معالجتها.

5- التعب:

يرتبط التعب ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من إرهاق شديد بغض النظر عن طبيعة العمل والبيئة، فمن المستحسن فحص ضغط الدم لديك.