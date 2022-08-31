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شاهد.. لحظة انقلاب دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بيت لحم
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دولي

شاهد.. لحظة انقلاب دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بيت لحم

شاهد.. لحظة انقلاب دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بيت لحم
١٢:٣٥:١٦ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لدولة الاحتلال وأخرى فلسطينية، فيديو يوثق لحظة انقلاب دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

هذا ولم تعلن دولة الاحتلال بعد انقلاب الدورية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال عن أي أنباء بإصابة جنودها أو ما يفيد عن سبب انقلاب الدورية وأسبابه.

ومنذ حوالي أسبوع؛ اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد وقتها مدير مجلس قروي حوسان “رامي حمامرة” لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن المواجهات تركزت في منطقة “المطيّنة” عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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انقلاب دورية بلدة حوسان دورية عسكرية دولة الاحتلال قنابل الغاز السام

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