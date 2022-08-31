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لمختلف المؤهلات.. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعلن عن وظائف شاغرة
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فرص

لمختلف المؤهلات.. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعلن عن وظائف شاغرة

لمختلف المؤهلات.. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعلن عن وظائف شاغرة
١٢:١٩:٢٨ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي ثقافة ريادة الأعمال أول.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بريادة الأعمال.

خبرة متوسطة في مجال العمل.

مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

 المهام:

إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بثقافة وبيئة ريادة الأعمال في المملكة لفهم الوضع الحالي لها من ناحية نقاط القوة والضعف فيها.

التواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتحديد التحديات التي يواجهونها واحتياجاتهم على صعيد بيئة ريادة الأعمال.

المشاركة في وضع المبادرات والاستراتيجيات المرتبطة بثقافة وبيئة ريادة الأعمال بناء على احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة وبالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية.

تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات من قبل مزودي الخدمات أو الهيئة بالتعاون مع الجهات الخارجية حسب نوع المبادرة التي يتم تنفيذها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 31 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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