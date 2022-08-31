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«الخثلان» يقدم أهم نصيحة للمقبلين على الزواج
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ثقافية

«الخثلان» يقدم أهم نصيحة للمقبلين على الزواج

«الخثلان» يقدم أهم نصيحة للمقبلين على الزواج
١٢:٢٦:٤٢ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة في جامعة الإمام، على سؤال أحد الشباب الذي طلب نصيحته عند التقدم لامرأة للزواج منها، موجهًا نصيحة هامة إلى المقبلين على الزواج.

وقال “الخثلان”، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”، المذاع على قناة “الرسالة”، إنه في حال الخطبة فإن نظر الخاطب إلى المخطوبة مستحب، كي تحصل الألفة بينهما.

واستشهد “الخثلان”، بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، “إذا خطبَ أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما”.

وأكمل الأستاذ بكلية الشريعة، أنَّ النبي ذكر فائدة عظيمة للنظر إلى المخطوبة، حيث إنه من أسباب التوفيق بينهما، على أن يكون ذلك النظر من غير خلوة.

وشدد على أن المرأة تظل أجنبية عن خطيبها لحين عقد الزواج، فبعد أن يتم العقد بينه وبين ولي المرأة تكون زوجته.

الكلمات الدلالية:
الخثلان الرسالة فتوى نصائح الزواج

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