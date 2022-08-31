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بريطانيا تعلن حالة الجفاف في هذه المناطق
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دولي

بريطانيا تعلن حالة الجفاف في هذه المناطق

بريطانيا تعلن حالة الجفاف في هذه المناطق
١٢:٠٣:٢٢ ص، الخميس، ٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

أعلنت وكالة البيئة البريطانية جفاف مناطق من جنوب غرب البلاد؛ جراء موجة الحر الشديد التي أدت بدورها لأسوأ موجة جفاف تشهدها بريطانيا منذ تسعين عامًا.

وأضافت  أن مقاطعات بريستول وسومرست ودورست وجنوب جلوسيسترشاير وأجزاء من ويلتشير أصيبت بحالة جفاف، لتنضم بذلك إلى عشر مناطق أخرى في وقت سابق.

وأوضحت الوكالة أن تراجع معدلات هطول الأمطار ومنسوب المياه في الأنهار ومعدلات المياه الجوفية وخزانات المياه وجفاف التربة كانت السبب خلف إعلان حالة الجفاف، مضيفةً أن الأمطار التي هطلت على مدار الأسبوعين الماضيين لم تكن كافية للتعويض عن مدة الجفاف الطويلة.

الكلمات الدلالية:
البيئة البريطانية جفاف التربة حالة الجفاف موجة الحر الشديد هطول الأمطار

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