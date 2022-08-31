للمرة الثانية هذا العام.. الإمارات تخفض أسعار الوقود لشهر سبتمبر

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أعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الوقود لشهر سبتمبر، للمرة الثانية هذا العام.

ووفق التسعيرة الجديدة، ووصل سعر بنزين 98 إلى 3.41 درهم انخفاضاً من 4.03 في أغسطس، كما وصل سعر بنزين 95 إلى 3.30 درهم منخفضاً من 3.92 درهم في أغسطس، إضافة لتخفيض بنزين 91 إلى 3.22 درهم من 3.84 في أغسطس.

وبحسب الأسعار الجديدة، وصل سعر الديزل إلى 3.87 درهم منخفضاً من 4.14 درهم في أغسطس، وفق وسائل إعلام محلية إماراتية.

وهذا الانخفاض يأتي للشهر الثاني على التوالي، إذ شهدت أسعار البنزين في الإمارات انخفاضا مماثلا خلال شهر أغسطس.