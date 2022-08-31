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مهرجان الرمان ينطلق في «سراة عبيدة».. تعرف على التفاصيل
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مهرجان الرمان ينطلق في «سراة عبيدة».. تعرف على التفاصيل

مهرجان الرمان ينطلق في «سراة عبيدة».. تعرف على التفاصيل
١١:٤٨:٣١ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شهدت محافظة سراة عبيدة اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بحضور محافظ سراة عبيدة مسفر حامد الوادعي .

وقال الوادعي إن إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات يأتي في سياق توجُّه القيادة الحكيمة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتشجيع المزارع السعودي، وتسويق منتجاته، والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية، وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.

بدوره، كشف مدير فرع البيئة بالمحافظة المهندس سعد القحطاني أن عدد المشاركين في المهرجان الذي يستمر 4 أيام ، 70 مزارعًا سيعرضون منتجات مزارعهم الخاصة في موقع المهرجان وسط المحافظة.

وأضاف أن إقامة المهرجان هدفه تحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة، وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير.

الكلمات الدلالية:
الرمان المزارعين السعوديون سراة عبيدة مهرجان الرمان

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