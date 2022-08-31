الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات
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فرص

عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات

عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات
١١:٥٦:٣٩ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير الحسابات الرئيسية.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة في الأعمال

أكثر من 3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة

الطلاقة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)

مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف لينكدإن، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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