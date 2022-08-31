عبر لينكدإن.. «الخطوط السعودية للشحن» تعلن حاجتها لموظفين بعدة تخصصات
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أعلنت الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الحسابات الرئيسية.
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة في الأعمال
أكثر من 3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة
الطلاقة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف لينكدإن، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).