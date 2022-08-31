الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
محافظة جدة تستعيد 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بـ«أم السلم»
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محليات

محافظة جدة تستعيد 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بـ«أم السلم»

محافظة جدة تستعيد 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بـ«أم السلم»
١٠:٤٥:٢٣ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن أمانة محافظة جدة، استعادة 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم، وذلك بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون.

وأفادت الأمانة أن الفرق الميدانية اتخذت حيالها الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية م. إبراهيم محمد الفقيه أن البلدية واصلت أعمال الرقابة في النطاق والتي أسفرت عن إزالة تعديات على أراض حكومية عبارة عن أسوار مخالفة بحي «الحرازات» احتوت محال تجارية تحت الإنشاء وورش حدادة، أقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة، حسب عكاظ.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.

الكلمات الدلالية:
اراضي حكومية بلدة أم السلم جدة محافظة جدة

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