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شاهد مزرعة «ابن زيد» في الأحساء.. وقف خيري تتوارثه الأجيال منذ 385 عاماً
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محليات

شاهد مزرعة «ابن زيد» في الأحساء.. وقف خيري تتوارثه الأجيال منذ 385 عاماً

شاهد مزرعة «ابن زيد» في الأحساء.. وقف خيري تتوارثه الأجيال منذ 385 عاماً
١٠:٤٦:٣٢ م، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أزاحت قناة “الإخبارية” النقاب عن وقف خيري عمره أكثر من أربعة قرون؛ وهو عبارة عن مزرعة كبيرة جدا تذهب جل أو كل منتجاتها إلى المحتاجين.

وبحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”؛ فمزرعة ابن زيد تنتج ما يقارب 50 منا، التي تعادل 12 طنا من تمر الإخلاص، كما يوجد بها بواكير إنتاج للحمضيات مثل الليمون والترنج، وبعض الفواكه مثل الخوخ والعنب والتين.

ويضيف التقرير: “كما تنتج المزرعة أصناع من الخضروات الموسمية كالبطيخ والجزر والسمسم والحلوة المعروفة باسم الينسون والعديد من المنتجات”.

وبحسب فيديو الإخبارية فقد توالى إحياء هذا الوقف منذ 385 عامًا، أبا عن جد، حتى وصل إلى سعيد بن محمد الحلبي بن زيد، الذي يقف على أدق التفاصيل في هذا الوقف، معبرا عن سعادته وراحته النفسية الكبيرة عندما ينفذ وصية تجاوز عمرها أربعة قرون، محتسبا الأجر والثواب من الله له ولأجداده.

ويعلق أحد القائمين على المزرعة بقوله: “أن معظم ما تنتجه المزرعة أو كله يذهب إلى المحتاجين، كما يعمل الولي أو الناظر على هذا الوقف، يعمل الأضحية في عيد الأضحى، ويتصدق للفقراء والمساكين”.

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